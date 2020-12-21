В Афганистане из-за терактов за три месяца погибло полтысячи мирных жителей

“К сожалению, около 500 мирных жителей погибли, а более 1050 других получили ранения. Этот метод терактов считается военным преступлением по всем законам Мохаребе”, — отметил Ариан.

По его словам, в частности в это воскресенье при взрыве автомобиля в столице Афганистана Кабуле, погибли по меньшей мере девять человек и ранены более 15, в том числе член парламента. Среди погибших — женщины, дети и старики, взрывом повреждены машины и несколько зданий.

Как сообщал УНН, неделю назад столица Афганистана подверглась ракетному обстрелу, есть жертвы и раненые. Через день после ракетного обстрела Кабул вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека. Кроме того, в результате взрыва был убит заместитель губернатора столицы Афганистана Махбубулла Мохеби, когда он ехал на работу. 19 декабря в Афганистане обстреляли ракетами военную базу США.