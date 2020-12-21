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В Афганістані через теракти за три місяці загинуло пів тисячі мирних жителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Афганістані через теракти за три місяці загинуло пів тисячі мирних жителів, ще понад тисяча — поранені. Про це у своєму Twitter повідомив речник Міністерства внутрішніх справ країни Тарік Аріан, передає УНН.

В Афганістані через теракти за три місяці загинуло пів тисячі мирних жителів

“На жаль, близько 500 мирних жителів загинули, а понад 1050 інших отримали поранення. Цей метод терактів вважається військовим злочином у всіх законах Мохаребе”, — зазначив Аріан.

За його словами, зокрема у цю неділю під час вибуху автомобілю у столиці Афганістану Кабулі, загинуло щонайменше дев’ять людей та поранені понад 15, у тому числі член парламенту. Серед загиблих — жінки, діти та люди похилого віку, вибухом пошкоджені автівки та декілька будівель.

Як повідомляв УНН, тиждень тому столиця Афганістану піддалася ракетному обстрілу, є жертви і поранені. Через день після ракетного обстрілу Кабул знов сколихнули теракти, в яких загинуло щонайменше троє людей. Окрім того, внаслідок вибуху був вбитий заступник губернатора столиці Афганістану Махбубулла Мохебі, коли він їхав на роботу. 19 грудня в Афганістані обстріляли ракетами військову базу США.

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