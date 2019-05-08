В аэропорту Мьянмы самолет сошел с посадочной полосы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines сошел с посадочной полосы во время посадки в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом сообщает издание The Daily Star, передает УНН.
Сообщается, что рейс BG060, на борту которого находилось 33 пассажира, сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления в аэропорту около 6:20 вечера из-за плохой погоды.
В результате этого, за данными издания, пострадало несколько человек, включая пилота.
Другие подробности происшествия пока не приводятся.
Напомним, в России самолет провалился под лед.