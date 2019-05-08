В аэропорту Мьянмы самолет сошел с посадочной полосы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 94991 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103641 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106460 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107844 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132883 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113617 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139133 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144842 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130259 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130313 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В аэропорту Мьянмы самолет сошел с посадочной полосы

В аэропорту Мьянмы самолет сошел с посадочной полосы

Киев  •  УНН

 • 8228 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines сошел с посадочной полосы во время посадки в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом сообщает издание The Daily Star, передает УНН.

Сообщается, что рейс BG060, на борту которого находилось 33 пассажира, сошел со взлетно-посадочной полосы во время приземления в аэропорту около 6:20 вечера из-за плохой погоды.

В результате этого, за данными издания, пострадало несколько человек, включая пилота.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Напомним, в России самолет провалился под лед

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