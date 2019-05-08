В аеропорту М'янми літак зійшов зі злітно-посадкової смуги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Літак авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines зійшов з посадочної смуги під час посадки в міжнародному аеропорту Янгон в М'янмі. Про це повідомляє видання The Daily Star, передає УНН.
Повідомляється, що рейс BG060, на борту якого перебувало 33 пасажири, зійшов зі злітно-посадкової смуги під час приземлення в аеропорту близько 6:20 вечора через погану погоду.
В результаті цього, за даними видання, постраждало кілька людей, включаючи пілота.
Інші подробиці події поки не наводяться.
Нагадаємо, в Росії літак провалився під лід.