В России самолет провалился под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В России на озере Лумболка в Мончегорске Мурманской области частный двухмоторный самолет "Ч-22" провалился под лед во время испытаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
"При проведении испытаний на льду шасси летательного аппарата попали в проталину, в связи с чем было повреждено крыло. Попытки взлета пилот не производил. По информации руководителя полетов аэропорта Мурманск, заявок и разрешений на вылет гражданина не зарегистрировано. Регистрационный номер на летательном аппарате отсутствует, он находится в частной собственности", - говорится в сообщении.
Во время испытаний пилот, который в результате инцидента получил травму позвоночника, проверял работу двигателя. Самолет уже достали из проталины и доставили на место стоянки вблизи базы отдыха на озере.
Напомним, в Мексике разбился пассажирский самолет с 14 людьми на борту.