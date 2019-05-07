У Росії літак провалився під лід
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Росії на озері Лумболка в Мончегорске Мурманської області приватний двомоторний літак "Ч-22" провалився під лід під час випробувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу регіонального управління МНС РФ.
"При проведенні випробувань на льоду шасі літака потрапили в проталину, в зв'язку з чим було пошкоджено крило. Спроби зльоту пілот не робив. За інформацією керівника польотів аеропорту Мурманськ, заявок та дозволів на виліт громадянина не зареєстровано. Реєстраційний номер на літальному апараті відсутня, він знаходиться в приватній власності ", - йдеться в повідомленні.
Під час випробувань пілот, який в результаті інциденту отримав травму хребта, перевіряв роботу двигуна. Літак вже дістали з проталини і доставили на місце стоянки поблизу бази відпочинку на озері.
Нагадаємо, в Мексиці розбився пасажирський літак з 14 людьми на борту.