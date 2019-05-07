В Мексике разбился пассажирский самолет с 14 людьми на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Власти Мексики обнаружили обломки самолета Bombardier Challenger 601, пропавшего с экранов радаров в районе штата Коауила на севере страны. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли. Жертвами трагедии стали 14 человек. Об этом сообщает издание Lavan Guardia, передает УНН.
Речь идет о трех членах экипажа и 11 пассажирах. Самолет упал "в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила", - говорится в сообщении.
Сейчас сообщается, что войска из различных корпораций, включая мексиканскую армию, направляются к месту происшествия и что более подробная информация будет опубликована во второй половине дня. Власти начали расследование.
Согласно предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.
Пассажиры воздушного судна возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который произошел в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Самолет должен был совершить посадку в 18:30 воскресенья (2:30 в понедельник по киевскому времени).
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.