В Мексике разбился пассажирский самолет с 14 людьми на борту

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7 марта, 19:45 • 76600 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100696 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103553 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105207 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128959 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112983 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138717 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144792 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

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Актуальное
В Мексике разбился пассажирский самолет с 14 людьми на борту

В Мексике разбился пассажирский самолет с 14 людьми на борту

Киев  •  УНН

 • 8841 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Власти Мексики обнаружили обломки самолета Bombardier Challenger 601, пропавшего с экранов радаров в районе штата Коауила на севере страны. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли. Жертвами трагедии стали 14 человек. Об этом сообщает издание Lavan Guardia, передает УНН.

Речь идет о трех членах экипажа и 11 пассажирах. Самолет упал "в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила", - говорится в сообщении.

Сейчас сообщается, что войска из различных корпораций, включая мексиканскую армию, направляются к месту происшествия и что более подробная информация будет опубликована во второй половине дня. Власти начали расследование.

Согласно предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

Пассажиры воздушного судна возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который произошел в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Самолет должен был совершить посадку в 18:30 воскресенья (2:30 в понедельник по киевскому времени).

Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.

В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.

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