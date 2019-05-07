У Мексиці розбився пасажирський літак з 14 людьми на борту

Йдеться про трьох членів екіпажу і 11 пасажирів. Літак впав "в важкодоступному гірському районі в муніципалітеті Окампо в штаті Коауїла", - йдеться в повідомленні.

Зараз повідомляється, що війська з різних корпорацій, включаючи мексиканську армію, направляються до місця події і що більш докладна інформація буде опублікована в другій половині дня. Влада почала розслідування.

Згідно з попередніми даними, літак потрапив в грозу, після чого пілот спробував здійснити екстрену посадку.

Пасажири повітряного судна поверталися в місто Монтеррей в штаті Нуево-Леон після боксерського поєдинку за участю мексиканця Сауля Альвареса, який відбувся в ніч на 5 травня в Лас-Вегасі. Літак повинен був здійснити посадку о 18:30 неділі (2:30 у понеділок за київським часом).

Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.

У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.