СК РФ назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво

"Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борту; несправність повітряного судна; несприятливі метеоумови", - Повідомити в СК.



Там також підтвердили інформацію про 41 загиблого.



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"На момент загоряння на борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і 5 членів екіпажу. Безпосередньо після посадки евакуйовано 33 пасажири і 4 члени екіпажу. Тривають пошуки інших пасажирів цього рейсу. Вже визнано потерпілими 22 особи, допитуються очевидці, співробітники аеропорту, родичі потерпілих і постраждалих. З метою встановлення осіб усіх загиблих слідство планує звернутися за сприянням до родичів пасажирів літака", - додали в Слідчому комітеті.



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Також у МОЗ РФ повідомили, що дев'ять постраждалих при НП з літаком Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво знаходяться в лікарнях міста Москви.



Нагадаємо, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.



