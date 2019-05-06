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СК РФ назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво

СК РФ назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Слідчий комітет назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.

"Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борту; несправність повітряного судна; несприятливі метеоумови", - Повідомити в СК.

Там також підтвердили інформацію про 41 загиблого.

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"На момент загоряння на борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і 5 членів екіпажу. Безпосередньо після посадки евакуйовано 33 пасажири і 4 члени екіпажу. Тривають пошуки інших пасажирів цього рейсу. Вже визнано потерпілими 22 особи, допитуються очевидці, співробітники аеропорту, родичі потерпілих і постраждалих. З метою встановлення осіб усіх загиблих слідство планує звернутися за сприянням до родичів пасажирів літака", - додали в Слідчому комітеті.

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Також у МОЗ РФ повідомили, що дев'ять постраждалих при НП з літаком Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво знаходяться в лікарнях міста Москви.

Нагадаємо, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.

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