СК РФ назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - собщили в СК.



Там также подтвердили информацию о 41 погибшем.



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"На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Продолжаются поиски других пассажиров этого рейса. Уже признано потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники потерпевших и пострадавших. В целях установления личностей всех погибших следствие планирует обратиться за содействием к родственникам пассажиров самолета", - добавили в Следственном комитете.



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Также в Минздраве РФ сообщили, что девять пострадавших при ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево находятся в больницах города Москвы.



Напомним, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о возгорании двигателя после посадки.



