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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2022 году США готовились к ядерному удару по Украине со стороны Москвы - CNN

В 2022 году США готовились к ядерному удару по Украине со стороны Москвы - CNN

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 20:43  •  13545 просмотра

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В конце 2022 года США тщательно подготовили планы на случай возможного применения Россией ядерного оружия против Украины на фоне украинских успехов и российских неудач.

В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

По словам официальных лиц, администрация Байдена была особенно обеспокоена тем, что Россия может применить тактическое или боевое ядерное оружие.

В течение периода с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал ряд заседаний, чтобы ввести планы на случай чрезвычайных ситуаций.

Контекст

Позднее лето 2022 года стало разрушительным периодом для российских войск в Украине. Украинские войска наступали на оккупированный россиянами Херсон на юге. Этот город был самой большой наградой России со времен вторжения. В США считали, что потеря Херсона может стать "потенциальным триггером" для использования ядерного оружия Россией.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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