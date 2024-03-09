У 2022 році США готувалися до ядерного удару по Україні з боку Москви — CNN
Київ • УНН
Наприкінці 2022 року США ретельно підготували плани на випадок можливого застосування Росією ядерної зброї проти України на тлі українських успіхів і російських невдач.
Наприкінці 2022 року США почали "ретельно готуватися" до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні із застосуванням ядерної зброї. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну або бойову ядерну зброю.
Протягом періоду з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб запровадити плани на випадок надзвичайних ситуацій.
Контекст
Пізнє літо 2022 року стало руйнівним періодом для російських військ в Україні. Українські війська наступали на окупований росіянами Херсон на півдні. Це місто було найбільшою нагородою Росії з часів вторгнення. У США вважали, що втрата Херсону може стати "потенційним тригером" для використання ядерної зброї Росією.
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