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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

Киев  •  УНН

 • 31927 просмотра

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29 января 2025 года в 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю. Праздник продлится до 16 февраля 2026 года и принесет особую энергию для развития мудрости и стратегического мышления.

29 января 2025 года в 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю. Об этом рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко, передает УНН.

Детали

Сегодня, 29 января, в 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю. 

Этот год продлится до 16 февраля 2026 года и обещает особую энергию, способствующую развитию мудрости, гибкости и стратегического мышления. 

Дополнение

29 января 2025 года начнется год Зеленой Деревянной Змеи по китайскому календарю. Праздник продлится две недели и завершится фестивалем «Праздник фонарей» 16 февраля. Астролог рассказала, что Деревянная Змея символизирует проницательность, стратегию и интуицию.

Деревянный элемент добавляет гибкость, стремление к знаниям и росту. Это год глубоких размышлений, интеллектуального развития и вдумчивых решений.

В частности, год обещает быть временем изменений, интеллектуального роста и стратегического планирования.    

Алина Волянская

Алина Волянская

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