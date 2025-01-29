В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю
Киев • УНН
29 января 2025 года в 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю. Праздник продлится до 16 февраля 2026 года и принесет особую энергию для развития мудрости и стратегического мышления.
29 января 2025 года в 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю. Об этом рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко, передает УНН.
Детали
Сегодня, 29 января, в 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю.
Этот год продлится до 16 февраля 2026 года и обещает особую энергию, способствующую развитию мудрости, гибкости и стратегического мышления.
Дополнение
29 января 2025 года начнется год Зеленой Деревянной Змеи по китайскому календарю. Праздник продлится две недели и завершится фестивалем «Праздник фонарей» 16 февраля. Астролог рассказала, что Деревянная Змея символизирует проницательность, стратегию и интуицию.
Деревянный элемент добавляет гибкость, стремление к знаниям и росту. Это год глубоких размышлений, интеллектуального развития и вдумчивых решений.
В частности, год обещает быть временем изменений, интеллектуального роста и стратегического планирования.