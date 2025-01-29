О 14:36 за Києвом розпочнеться Рік Дерев’яної Змії за китайським календарем

29 січня 2025 року о 14:36 за київським часом розпочнеться Рік Дерев’яної Змії за китайським календарем. Про це розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 29 січня, о 14:36 за київським часом розпочнеться Рік Дерев’яної Змії за китайським календарем.

Цей рік триватиме до 16 лютого 2026 року і обіцяє особливу енергію, що сприятиме розвитку мудрості, гнучкості та стратегічного мислення.

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29 січня 2025 року розпочнеться рік Зеленої Дерев'яної Змії за китайським календарем. Свято триватиме два тижні та завершиться фестивалем "Свято ліхтарів" 16 лютого. Астрологиня розповіла, що Дерев’яна Змія символізує проникливість, стратегію та інтуїцію.

Дерев'яний елемент додає гнучкість, прагнення до знань та зростання. Це рік глибоких роздумів, інтелектуального розвитку та вдумливих рішень.

Зокрема, рік обіцяє бути часом змін, інтелектуального зростання та стратегічного планування.