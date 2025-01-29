Китайський Новий рік 2025: традиції та символи свята

Сьогодні, 29 січня 2025 року відзначається Китайський Новий рік, який буде розпочинати рік Зеленої Деревʼяної Змії за китайським календарем. Це одне з найбільших свят у Китаї та багатьох інших країнах, де живе китайська діаспора, пише УНН.

Однією з особливостей Китайського Нового року є те, що він немає конкретної дати, втім щороку відзначається в період з 21 січня по 20 лютого.

Наприклад, цього року, Китайський Новий рік припадає на 29 січня, і святкуватимуть його протягом двох тижнів. А закінчиться це святкування традиційним фестивалем "Свято ліхтарів", що цьогоріч буде 16 лютого.

Крім того, Китайський Новий рік також вважається святом весни.

Коли і як виникло свято

В основі традицій святкування Китайського Нового року закладена міфологія.

Однією з основних легенд, що пояснює виникнення цього свята, є історія про чудовисько на ім’я Нянь. За давніми повір’ями, це страшне створіння приходило в кінці зими, напередодні Нового року, вривалося в китайські села, поїдало там худобу і губило людей. Щоб відлякати Нянь, люди почали використовувати гучні звуки — битися в барабани, стріляти петарди, палити феєрверки і прикрашати свої будинки червоними предметами, оскільки червоний колір в китайській культурі символізує удачу і захист від злих духів. Саме через цю традицію святкування Китайського Нового року супроводжується яскравими феєрверками та червоними ліхтариками.

Головний символ

Символом Китайського Нового Року 2025 буде Зелена Деревʼяна Змія.

Рік Змії, що поєднує стихію дерева та тварину Змію, обіцяє період великих змін, що потребуватимуть від людей адаптивності та готовності до трансформацій. Дерево, яке символізує нове життя, зростання та зміни, вказує на час, коли варто ставити нові цілі, змінювати підходи та відкривати нові горизонти. Змія, в свою чергу, є символом мудрості, гнучкості та можливостей. Вона асоціюється з розумінням, інтуїцією та здатністю до стратегічних рухів, що можуть призвести до потужних трансформацій.

Пʼять основних традицій Китайського Нового року

Прибирання дому

Китайці прибирають свої домівки напередодні свята, щоб позбутися ід усього негативного з попереднього року, і щоб привернути удачу і благополуччя.

Сімейна вечеря

Китайський Новий рік — це привід провести час з родиною за святковою вечерею, що символізує єдність і сімейне благополуччя.

Феєрверки та петарди

Традиція, що має на меті відлякати злих духів і привернути удачу.

Традиційні страви

Страви на китайському новорічному столі теж мають особливе та символічне значення. Наприклад, пельмені символізують багатство, а риба — достаток.

Червоні конверти з грошима

Дуже цікаво, що у Китаї не дуже поширена традиція дарування подарунків. Традиційним подарунком є Я-суй цянь – гроші у спеціальних червоних конвертах, які прийнято дарувати дітям.