Китайский Новый год 2025: традиции и символы праздника

Сегодня, 29 января 2025 года отмечается Китайский Новый год, который будет начинать год Зеленой Деревянной Змеи по китайскому календарю. Это один из крупнейших праздников в Китае и многих других странах, где живет китайская диаспора, пишет УНН.

Одной из особенностей Китайского Нового года является то, что он не имеет конкретной даты, впрочем ежегодно отмечается в период с 21 января по 20 февраля.

Например, в этом году, Китайский Новый год приходится на 29 января, и праздновать его будут в течение двух недель. А закончится это празднование традиционным фестивалем "Праздник фонарей", что в этом году будет 16 февраля.

Кроме того, Китайский Новый год также считается праздником весны.

Когда и как возник праздник

В основе традиций празднования Китайского Нового года заложена мифология.

Одной из основных легенд, объясняющей возникновение этого праздника, является история о чудовище по имени Нянь. По древним поверьям, это страшное создание приходило в конце зимы, накануне Нового года, врывалось в китайские деревни, поедало там скот и губило людей. Чтобы отпугнуть Нянь, люди начали использовать громкие звуки - биться в барабаны, стрелять петарды, жечь фейерверки и украшать свои дома красными предметами, поскольку красный цвет в китайской культуре символизирует удачу и защиту от злых духов. Именно из-за этой традиции празднование Китайского Нового года сопровождается яркими фейерверками и красными фонариками.

Главный символ

Символом Китайского Нового Года 2025 будет Зеленая Деревянная Змея.

Год Змеи, сочетающий стихию дерева и животное Змею, обещает период больших перемен, требующих от людей адаптивности и готовности к трансформациям. Дерево, символизирующее новую жизнь, рост и изменения, указывает на время, когда стоит ставить новые цели, менять подходы и открывать новые горизонты. Змея, в свою очередь, является символом мудрости, гибкости и возможностей. Она ассоциируется с пониманием, интуицией и способностью к стратегическим движениям, которые могут привести к мощным трансформациям.

Пять основных традиций Китайского Нового года

Уборка дома

Китайцы убирают свои дома накануне праздника, чтобы избавиться от всего негативного из предыдущего года, и чтобы привлечь удачу и благополучие.

Семейный ужин

Китайский Новый год - это повод провести время с семьей за праздничным ужином, символизирующим единство и семейное благополучие.

Фейерверки и петарды

Традиция, имеющая целью отпугнуть злых духов и привлечь удачу.

Традиционные блюда

Блюда на китайском новогоднем столе тоже имеют особое и символическое значение. Например, пельмени символизируют богатство, а рыба - достаток.

Красные конверты с деньгами

Очень интересно, что в Китае не очень распространена традиция дарения подарков. Традиционным подарком является Я-суй цянь - деньги в специальных красных конвертах, которые принято дарить детям.