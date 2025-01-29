Рік Змії 2025: символіка, вплив і прогнози
Київ • УНН
29 січня 2025 року настає рік Дерев'яної Змії, який триватиме до 16 лютого 2026 року. Цей період принесе особливу енергію мудрості і змін, що вимагає стратегічного підходу і гнучкості мислення.
Рік Дерев'яної Змії стартує 29 січня 2025 року з моментом молодика, який розпочнеться о 14.36 за київським часом. І триватиме цей рік до 16 лютого 2026 року. Цей період принесе особливу енергію, пов'язану з мудрістю, гнучкістю і стратегічним мисленням. Про це розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко, передає УНН.
Символіка і Характеристика Змії
Як зазначила астрологиня, змія в китайському зодіаку символізує проникливість, стратегію та інтуїцію. Дерев'яний елемент додає гнучкості, прагнення до знань і зростання. Це рік глибоких роздумів, інтелектуального розвитку та вдумливих рішень.
Вплив Року Змії на 2025 рік
Рік Дерев'яної Змії обіцяє бути часом змін, інтелектуального зростання і стратегічного планування. Дерев'яний елемент сприяє адаптивності та нестандартному підходу до вирішення завдань. За словами Базиленко, успіх принесуть обачність, терпіння та аналітичний підхід.
Як зустріти Рік Змії?
Очищення будинку - позбавлення від старих речей для залучення удачі.
Прикраса в зелених і дерев'яних відтінках - гармонія з покровителем року.
Дарування червоних конвертів (хунбао) - традиція залучення добробуту.
Підношення фруктів (апельсини, мандарини) - символ достатку.
Сімейна вечеря з особливими стравами: риба (достаток), локшина (довголіття), пельмені (процвітання).
Кому принесе удачу Рік Змії?
Народжені в рік Змії - зможуть реалізувати свій потенціал за умови обережних дій.
Аналітики, дослідники, викладачі - рік сприяє інтелектуальній діяльності.
Бізнесмени та фінансисти - важливо продумано планувати дії.
Східний гороскоп 2025
Щур - 1972, 1984, 1984, 1996, 2008, 2020
Бик - 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Тигр - 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Кролик - 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Дракон - 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Змія - 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Кінь -1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Коза -1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Мавпа - 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Півень - 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Собака - 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Свиня - 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Прогноз для знаків східного гороскопу
Щур - успіх можливий завдяки продуманості, але можуть бути несподівані виклики.
Бик - рік стабільності, час для довгострокових рішень.
Тигр - можливі несподівані зміни, що вимагають гнучкості.
Кролик - пошук самопізнання і духовного розвитку.
Дракон - удача буде на боці тих, хто діє стратегічно.
Змія - рік особистих досягнень і зростання.
Кінь - важливо контролювати емоції, можливі несподівані події.
Коза - час творчості та нових можливостей.
Мавпа - чудовий час для кар'єрного зростання.
Півень - кар'єрні успіхи, але важливо уникати конфліктів.
Собака - вимагає терпіння, можливі випробування.
Свиня - рік, повний можливостей і сприятливих змін.
За словами Базиленко, цей рік стане важливим часом для тих, хто готовий до змін, розвитку та стратегічних рішень. Важливо довіряти інтуїції та рухатися вперед з упевненістю!
Китайський Новий рік 2025: традиції та символи свята29.01.2025, 08:38 • 48502 перегляди