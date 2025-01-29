Рік Змії 2025: символіка, вплив і прогнози

Рік Дерев'яної Змії стартує 29 січня 2025 року з моментом молодика, який розпочнеться о 14.36 за київським часом. І триватиме цей рік до 16 лютого 2026 року. Цей період принесе особливу енергію, пов'язану з мудрістю, гнучкістю і стратегічним мисленням. Про це розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко, передає УНН.

Символіка і Характеристика Змії

Як зазначила астрологиня, змія в китайському зодіаку символізує проникливість, стратегію та інтуїцію. Дерев'яний елемент додає гнучкості, прагнення до знань і зростання. Це рік глибоких роздумів, інтелектуального розвитку та вдумливих рішень.

Вплив Року Змії на 2025 рік

Рік Дерев'яної Змії обіцяє бути часом змін, інтелектуального зростання і стратегічного планування. Дерев'яний елемент сприяє адаптивності та нестандартному підходу до вирішення завдань. За словами Базиленко, успіх принесуть обачність, терпіння та аналітичний підхід.

Як зустріти Рік Змії?

Очищення будинку - позбавлення від старих речей для залучення удачі.

Прикраса в зелених і дерев'яних відтінках - гармонія з покровителем року.

Дарування червоних конвертів (хунбао) - традиція залучення добробуту.

Підношення фруктів (апельсини, мандарини) - символ достатку.

Сімейна вечеря з особливими стравами: риба (достаток), локшина (довголіття), пельмені (процвітання).

Кому принесе удачу Рік Змії?

Народжені в рік Змії - зможуть реалізувати свій потенціал за умови обережних дій.

Аналітики, дослідники, викладачі - рік сприяє інтелектуальній діяльності.

Бізнесмени та фінансисти - важливо продумано планувати дії.

Східний гороскоп 2025

Щур - 1972, 1984, 1984, 1996, 2008, 2020

Бик - 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Тигр - 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Кролик - 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Дракон - 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Змія - 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Кінь -1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Коза -1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Мавпа - 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Півень - 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Собака - 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Свиня - 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Прогноз для знаків східного гороскопу

Щур - успіх можливий завдяки продуманості, але можуть бути несподівані виклики.

Бик - рік стабільності, час для довгострокових рішень.

Тигр - можливі несподівані зміни, що вимагають гнучкості.

Кролик - пошук самопізнання і духовного розвитку.

Дракон - удача буде на боці тих, хто діє стратегічно.

Змія - рік особистих досягнень і зростання.

Кінь - важливо контролювати емоції, можливі несподівані події.

Коза - час творчості та нових можливостей.

Мавпа - чудовий час для кар'єрного зростання.

Півень - кар'єрні успіхи, але важливо уникати конфліктів.

Собака - вимагає терпіння, можливі випробування.

Свиня - рік, повний можливостей і сприятливих змін.

За словами Базиленко, цей рік стане важливим часом для тих, хто готовий до змін, розвитку та стратегічних рішень. Важливо довіряти інтуїції та рухатися вперед з упевненістю!

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