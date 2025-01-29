Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
Киев • УНН
29 января 2025 года наступает год Деревянной Змеи, который продлится до 16 февраля 2026 года. Этот период принесет особую энергию мудрости и перемен, требующую стратегического подхода и гибкости мышления.
Год Деревянной Змеи стартует 29 января 2025 года с моментом новолуния, которое начнется в 14.36 по киевскому времени. И продлится этот год до 16 февраля 2026 года. Этот период принесёт особую энергию, связанную с мудростью, гибкостью и стратегическим мышлением. Об этом рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко, передает УНН.
Символика и Характеристика Змеи
Как отметила астролог, змея в китайском зодиаке символизирует проницательность, стратегию и интуицию. Деревянный элемент добавляет гибкость, стремление к знаниям и росту. Это год глубоких размышлений, интеллектуального развития и вдумчивых решений.
Влияние Года Змеи на 2025 год
Год Деревянной Змеи обещает быть временем перемен, интеллектуального роста и стратегического планирования. Деревянный элемент способствует адаптивности и нестандартному подходу к решению задач. По словам Базиленко, успех принесут осмотрительность, терпение и аналитический подход.
Как встретить Год Змеи?
Очистка дома – избавление от старых вещей для привлечения удачи.
Украшение в зелёных и деревянных оттенках – гармония с покровителем года.
Дарение красных конвертов (хунбао) – традиция привлечения благосостояния.
Подношение фруктов (апельсины, мандарины) – символ изобилия.
Семейный ужин с особыми блюдами: рыба (изобилие), лапша (долголетие), пельмени (процветание).
Кому принесёт удачу Год Змеи?
Рождённые в год Змеи – смогут реализовать свой потенциал при осторожных действиях.
Аналитики, исследователи, преподаватели – год благоприятствует интеллектуальной деятельности.
Бизнесмены и финансисты – важно продуманно планировать действия.
Восточный гороскоп 2025
Крыса - 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Бык - 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Тигр - 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Кролик - 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Дракон - 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Змея- 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Лошадь -1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Коза -1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Обезьяна- 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Петух - 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Собака- 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Свинья - 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Прогноз для знаков восточного гороскопа
Крыса – успех возможен благодаря продуманности, но могут быть неожиданные вызовы.
Бык – год стабильности, время для долгосрочных решений.
Тигр – возможны неожиданные перемены, требующие гибкости.
Кролик – поиск самопознания и духовного развития.
Дракон – удача будет на стороне тех, кто действует стратегически.
Змея – год личных достижений и роста.
Лошадь – важно контролировать эмоции, возможны неожиданные события.
Коза – время творчества и новых возможностей.
Обезьяна – отличное время для карьерного роста.
Петух – карьерные успехи, но важно избегать конфликтов.
Собака – требует терпения, возможны испытания.
Свинья – год, полный возможностей и благоприятных перемен.
По словам Базиленко, этот год станет важным временем для тех, кто готов к переменам, развитию и стратегическим решениям. Важно доверять интуиции и двигаться вперёд с уверенностью!
Китайский Новый год 2025: традиции и символы праздника29.01.2025, 08:38 • 18962 просмотра