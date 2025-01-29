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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

Киев  •  УНН

 • 41779 просмотра

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29 января 2025 года наступает год Деревянной Змеи, который продлится до 16 февраля 2026 года. Этот период принесет особую энергию мудрости и перемен, требующую стратегического подхода и гибкости мышления.

Год Деревянной Змеи стартует 29 января 2025 года с моментом новолуния, которое начнется в 14.36 по киевскому времени. И продлится этот год до 16 февраля 2026 года. Этот период принесёт особую энергию, связанную с мудростью, гибкостью и стратегическим мышлением.  Об этом  рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко, передает УНН

Символика и Характеристика Змеи

Как отметила астролог, змея в китайском зодиаке символизирует проницательность, стратегию и интуицию. Деревянный элемент добавляет гибкость, стремление к знаниям и росту. Это год глубоких размышлений, интеллектуального развития и вдумчивых решений.

Влияние Года Змеи на 2025 год

Год Деревянной Змеи обещает быть временем перемен, интеллектуального роста и стратегического планирования. Деревянный элемент способствует адаптивности и нестандартному подходу к решению задач. По словам Базиленко, успех принесут осмотрительность, терпение и аналитический подход.

Как встретить Год Змеи?

Очистка дома – избавление от старых вещей для привлечения удачи.

Украшение в зелёных и деревянных оттенках – гармония с покровителем года.

Дарение красных конвертов (хунбао) – традиция привлечения благосостояния.

Подношение фруктов (апельсины, мандарины) – символ изобилия.

Семейный ужин с особыми блюдами: рыба (изобилие), лапша (долголетие), пельмени (процветание).

Кому принесёт удачу Год Змеи?

Рождённые в год Змеи – смогут реализовать свой потенциал при осторожных действиях.

Аналитики, исследователи, преподаватели – год благоприятствует интеллектуальной деятельности.

Бизнесмены и финансисты – важно продуманно планировать действия.

Восточный гороскоп 2025

Крыса - 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Бык - 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Тигр - 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Кролик - 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Дракон - 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Змея- 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Лошадь -1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Коза -1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Обезьяна- 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Петух - 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Собака- 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Свинья - 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Прогноз для знаков восточного гороскопа

Крыса – успех возможен благодаря продуманности, но могут быть неожиданные вызовы.

Бык – год стабильности, время для долгосрочных решений.

Тигр – возможны неожиданные перемены, требующие гибкости.

Кролик – поиск самопознания и духовного развития.

Дракон – удача будет на стороне тех, кто действует стратегически.

Змея – год личных достижений и роста.

Лошадь – важно контролировать эмоции, возможны неожиданные события.

Коза – время творчества и новых возможностей.

Обезьяна – отличное время для карьерного роста.

Петух – карьерные успехи, но важно избегать конфликтов.

Собака – требует терпения, возможны испытания.

Свинья – год, полный возможностей и благоприятных перемен.

По словам Базиленко, этот год станет важным временем для тех, кто готов к переменам, развитию и стратегическим решениям. Важно доверять интуиции и двигаться вперёд с уверенностью!

Китайский Новый год 2025: традиции и символы праздника29.01.2025, 08:38 • 18962 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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