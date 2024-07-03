2013 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения или разрушения из-за российской агрессии. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что по состоянию на 25 июня 2024 года убытки понесли 2013 учреждений культуры без учета памятников культурного наследия. При этом 332 из них уничтожены.

Потери учреждений культуры государственной формы собственности составили 32 объекта, коммунальной формы собственности - 1981 объект.

В общем пострадали:

клубные заведения - 969;

библиотеки - 715;

заведения художественного образования - 157;

музеи и галереи - 117;

театры, кинотеатры и филармонии - 37;

парки, зоопарки, заповедники - 15;

цирки - 3.

Разрушениям подверглись учреждения культуры на территории 286 территориальных общин во многих областях, больше всего в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

В министерстве напоминают, что по состоянию на конец июня 2024 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества учреждений культуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

Напомним

По состоянию на 25 мая 2024 года убытки понесли 2003 учреждения культуры (включая учреждения культуры, подчиненные МКИП и другим ЦОИВ) без учета памятников культурного наследия. Было известно о 325 уничтоженных памятниках.

Украина стала членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО