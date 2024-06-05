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росіяни пошкодили чи знищили понад 2 тисячі об’єктів культурної інфраструктури України - Мінкульт

росіяни пошкодили чи знищили понад 2 тисячі об’єктів культурної інфраструктури України - Мінкульт

Київ • УНН

 • 19716 перегляди

За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, з початку повномасштабного російського вторгнення російські війська вже пошкодили або зруйнували 2003 об'єкти культурної інфраструктури в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення російська війська пошкодили в Україні вже 2003 об’єкти культурної інфраструктури. Про це заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі 

Станом на 25 травня 2024 року збитків зазнали 2003 заклади культури (включно з закладами культури, підпорядкованими МКІП та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 325 – знищені (16,3%).

Зазначається, що втрати закладів культури державної форми власності склали 32 об’єкти (13% від загальної кількості закладів базової мережі загальнодержавного рівня), комунальної форми власності – 1971 об’єкт (6% від загальної кількості закладів базової мережі місцевого рівня). 

Найчисельнішою групою закладів культури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,2% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків)

- заявили в Мінкульті. 

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Загалом постраждали: 

  • клубні заклади – 964;
  • бібліотеки – 711;                                
  • заклади мистецької освіти – 157;
  • музеї та галереї – 116;
  • театри, кінотеатри та філармонії – 37;
  • парки, зоопарки, заповідники – 15;
  • цирки – 3. 

Доповнення

У МКІП підкреслили, що станом на на кінець травня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

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Проте згідно з доступними даними руйнувань зазнали  заклади культури на території 286 територіальних громад (19,5% від загальної кількості ОТГ), у Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (20,9%), Донецькій (87%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27,1%), Луганській (46,2%), Львівській (4,1%), Миколаївській (44,2%), Одеській (9,9%), Полтавській (2%), Сумській (56,9%), Харківській (55,4%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6,1%), Чернігівській (47,4%), Кіровоградській (2%) областях та м. Києві. 

Нагадаємо

У Мінкульті заявили, що у 2024 році 215 символів тоталітарного режиму та російської імперської політики втратили статус пам'ятки культурної спадщини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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