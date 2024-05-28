Мінкульт перевірить стан Почаївської Лаври, якою користується УПЦ МП
Київ • УНН
Міністерство культури створило комісію для перевірки стану Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, в тому числі Свято-Успенської Почаївської лаври, яка була передана УПЦ (МП) у безоплатне користування у 2003 році.
Міністерство культури та інформаційної політики утворило спеціальну комісію для перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, а саме — Свято-Успенської Почаївської лаври. Про це пише УНН з посиланням на указ Мінкульту.
Деталі
Зазначається, що упродовж 3-29 червня комісія повинна перевірити стан збереження майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, яке у 2003 році передали в безоплатне користування УПЦ МП.
Договір про оренду уклали на 49 років. Він діє до 2052 року.
Понад 60% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні - КМІС 07.05.24, 16:16 • 19748 переглядiв
На чолі комісії поставили Ольгу Рутковську — начальницю відділу координації діяльності закладів культури Департаменту культурної спадщини Мінкульту. Всього до складу комісії увійшли 7 людей, зокрема представники Тернопільської ОВА, ДСНС та Кременецько-Почаївського заповідника.
Довідково
Почаївська Успенська лавра на Кременеччині — друга після Києво-Печерської лаври найбільша православна святиня в Україні. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд.
Частина споруд Почаївської лаври, а саме шість будівель, перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила про підозру іподиякону УПЦ (МП) у Херсоні, який агітував за приєднання регіону до Росії, розфарбував у російські кольори в'їзну стелу та агітував вірян підтримати псевдореферендум.
"Агенти в рясах": як священнослужителі УПЦ (МП) працювали на фсб рф – Бігус.Інфо19.04.24, 00:01 • 26139 переглядiв