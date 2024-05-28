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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
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Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП
Министерство культуры создало комиссию для проверки состояния Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, в том числе Свято-Успенской Почаевской лавры, которая была передана УПЦ (МП) в безвозмездное пользование в 2003 году.
В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления
Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационисты составили список из 16 домов с конкретными адресами, предложив владельцам явиться с российским паспортом и документом на право собственности в течение 30 дней, иначе дома будут переданы оккупационным властям в процессе так называемой "национализации".
Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко
Пограничники не наблюдают других районов Харьковской области, где враг мог бы начать наступление, подобное Липцам и Волчанску, но на этих участках ведутся активные действия, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории Украины.
"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины
Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.
россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»
россияне намеренно захватывают гражданских украинцев, чтобы использовать их в будущих обменах пленными для "одновременного освобождения".
Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины
Швеция выделяет 650 миллионов шведских крон на энергетический пакет, чтобы помочь Украине поддерживать базовые государственные услуги и восстановить энергетическую инфраструктуру.
Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии
Япония подняла в воздух истребители после обнаружения нового китайского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong-10 вблизи префектуры Окинава.
На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА
В оккупированной Херсонской области в справке о смерти людей, утонувших в результате взрыва на Каховской ГЭС, врачи-коллаборационисты ставили диагноз "сердечный приступ", чтобы скрыть истинное количество жертв.
БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным
Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.
МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным
Украина считает участие Мексики в Саммите мира в Швейцарии чрезвычайно важным и призвала Мексику активно присоединиться к Формуле мира Президента Зеленского.