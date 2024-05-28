Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП

Министерство культуры и информационной политики создало специальную комиссию для проверки состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, а именно - Свято-Успенской Почаевской лавры. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Минкульта.

Детали

Отмечается, что в течение 3-29 июня комиссия должна проверить состояние сохранности имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, которое в 2003 году передали в безвозмездное пользование УПЦ МП.

Договор об аренде заключили на 49 лет. Он действует до 2052 года.

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Во главе комиссии поставили Ольгу Рутковскую - начальницу отдела координации деятельности учреждений культуры Департамента культурного наследия Минкульта. Всего в состав комиссии вошли 7 человек, в частности представители Тернопольской ОГА, ГСЧС и Кременецко-Почаевского заповедника.

Справочно

Почаевская Успенская лавра в Кременецкой области - вторая после Киево-Печерской лавры крупнейшая православная святыня в Украине. В комплекс Почаевской лавры входит 18 сооружений.

Часть сооружений Почаевской лавры, а именно шесть зданий, находится на балансе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

Напомним

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