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россияне повредили или уничтожили более 2 тысяч объектов культурной инфраструктуры Украины - Минкульт
По данным Министерства культуры и информационной политики Украины, с начала полномасштабного российского вторжения российские войска уже повредили или разрушили 2003 объекта культурной инфраструктуры в Украине.
В 2025 году реальные заработные платы превысят довоенный уровень – НБУ
В 2025 году реальная заработная плата в Украине превысит свой довоенный уровень из-за нехватки рабочей силы, вызванной миграцией и мобилизацией, что приведет к усилению конкуренции за квалифицированных работников и заставит работодателей повышать заработную плату.
НБУ прогнозирует, что инфляция умеренно ускорится в следующие месяцы: что будет с ценами
Согласно прогнозу Национального банка Украины, инфляция в Украине умеренно ускорится в ближайшие месяцы и к концу года немного превысит 8%. Это связано с исчерпанием эффекта высокой доходности прошлого года. Также влияет война.
Армия обороны Израиля начала наземную операцию против ХАМАС в городке беженцев в Газе
Израильские военные начали наземные операции против ХАМАС в городе беженцев Бурейдж и к востоку от города Дейр-эль-Балах в Секторе Газа с целью ликвидации террористической инфраструктуры.
70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией - это больше, чем экономика
В 2023 году Ирландия импортировала из Украины товаров на сумму почти 25 млн евро, что на 29% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Ирландия экспортировала в Украину товаров на сумму 45 миллионов евро. Лариса Герасько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ирландии, отметила, что развитие торговых отношений между двумя странами — это не только об экономических показателях, это о людях.
НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3% из-за потерь энергосектора
Из-за потерь энергосектора НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3%. Однако ожидается, что в последующие годы экономический рост ускорится до 4-5%
Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства
Кабинет Министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживающим до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец.
Ситуация на севере Харьковщины: Синегубов сообщил, куда рф может бросить резервы
Российские войска накапливаются на севере Харьковской области и могут быть использованы на Липецком и Волчанском направлениях для пополнения резервов против активной обороны Украины, в то время как Золочевское направление остается потенциальным приоритетом для России.
Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
Около 1,6 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные, причем более 1,4 миллиона сделали это через приложение Резерв+, которое теперь доступно в 176 странах мира.
Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение
По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, продолжительность отключений электроэнергии и ограничения потребления для бытовых потребителей варьируются в разных регионах из-за региональных особенностей, таких как доля критически важной инфраструктуры и уровень промышленного развития.