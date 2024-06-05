россияне повредили или уничтожили более 2 тысяч объектов культурной инфраструктуры Украины - Минкульт

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили в Украине уже 2003 объекта культурной инфраструктуры. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

По состоянию на 25 мая 2024 года ущерб понесли 2003 учреждения культуры (включая учреждения культуры, подчиненные МКИП и другим ЦОИВ) без учета памятников культурного наследия. Из них 325-уничтожены (16,3%).

Отмечается, что потери учреждений культуры государственной формы собственности составили 32 объекта (13% от общего количества заведений базовой сети общегосударственного уровня), коммунальной формы собственности – 1971 Объект (6% от общего количества заведений базовой сети местного уровня).

Самой многочисленной группой учреждений культуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения (48,2% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки) - заявили в Минкульте.

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В целом пострадали:

клубные заведения-964;

библиотеки– 711;

учреждения художественного образования-157;

музеи и галереи-116;

театры, кинотеатры и филармонии-37;

парки, зоопарки, заповедники-15;

цирки – 3.

Дополнение

В МКПП подчеркнули, что по состоянию на на конец мая 2024 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества учреждений культуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

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Однако согласно доступным данным разрушениям подверглись учреждения культуры на территории 286 территориальных общин (19,5% от общего количества ОТГ), в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (20,9%), Донецкой (87%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (36%), Киевской (27,1%), Луганской (46,2%), Львовской (4,1%), Николаевской (44,2%), Одесской (9,9%), Полтавской (2%), Сумской (56,9%), Харьковской (55,4%), Херсонской (43%), Хмельницкой (17%), Черкасской (6,1%), Черниговской (47,4%), Кировоградской (2%) областях и г. Киеве.

Напомним

В Минкульте заявили, что в 2024 году 215 символов тоталитарного режима и российской имперской политики потеряли статус памятника культурного наследия.