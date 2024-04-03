Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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50 художественных школ и колледжей полностью разрушены за два года войны - Минкульт
Из-за российской агрессии за последние два года в Украине было полностью разрушено 50 художественных школ и колледжей и 72 повреждены. Более 3 500 преподавателей художественных дисциплин остались без работы, а 44 500 детей не смогли продолжить свое художественное образование.
Стефанчук обсудил потребности Украины и совместное производство оружия с вице-спикером Сеймаса Литвы
Вице-спикер Сеймаса Литвы Паулюс Саударгас прибыл в Киев, где встретился с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить вопросы оборонной поддержки Украины.
Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ
В 2023 году гражданам рф было выдано более 7 000 приказов о выезде из ЕС, что на 34% больше, чем в 2022 году, причем больше всего выслала Германия - 2 000 россиян.
Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой
Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, предложил ЮАР стать важным посредником в возвращении всех украинцев домой.
Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал двусторонние встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, обсудив с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном приоритетные военные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны и ракеты, и поблагодарив Данию за ее поддержку Украины.
Применение Россией ядерного оружия полностью изменит ситуацию для США - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что применение Россией ядерного оружия полностью изменило бы ситуацию для США, но Америка хочет избежать прямой войны с РФ, продолжая поддерживать Украину.
Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ
Макрон призвал Байдена и Шольца принять стратегию неопределенности в отношении россии в войне в Украине, но столкнулся с оппозицией со стороны союзников, которые опасаются эскалации.
Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Завтра в некоторых регионах ожидается небольшой кратковременный дождь, порывы ветра 15-20 м/с, температура днем от 2 до 21°C, а в последующие дни - небольшой дождь в отдельных регионах с температурой 0-22°C.
Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен
Фонд государственного имущества продал комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии на аукционе за 29 миллионов гривен, что в 194 раза превысило стартовую цену в 149,4 тысячи гривен.
Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения
Жителю Херсонской области грозит до 10 лет лишения свободы за то, что он сотрудничал с врагом, занимая должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном сельском совете и поддерживая действия и решения российских оккупационных сил.