50 художественных школ и колледжей полностью разрушены за два года войны - Минкульт

Из-за агрессии рф за последние два года полностью разрушены 50 художественных учебных заведений, также 72 - повреждены. Об этом 2 апреля рассказал в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

Так, по словам Карандеева, в течение последних двух лет в Украине полностью разрушены 48 художественных школ и 2 художественных колледжа (в Бахмуте и Мариуполе). Кроме того, 72 художественные школы и один государственный музыкальный лицей повреждены.

Также повреждены и частично разрушены высшие учебные заведения, относящиеся к сфере управления МКИП, а именно: Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского, Харьковская государственная академия культуры, Харьковская государственная академия дизайна и искусств. 25 марта 2024 года подверглась значительным разрушениям Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

Также Карандеев сообщил, что работу потеряли более 3,5 тысячи преподавателей искусства. Не смогли продолжить учиться искусству 44,5 тысяч детей и молодежи. 113 художественных школ и 6 художественных колледжей находятся во временной оккупации.

Кроме того, многие преподаватели, ученики и студенты вынуждены были выехать из Украины, добавил Карандеев.

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