Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

В столице в результате падения обломков вражеской ракеты разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства культуры и информационной политики, передает УНН.

Во время утреннего обстрела Киева в результате падения обломков ракеты, которую выпустила российская федерация, в Киевской государственной Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука разрушениям подверглась центральная часть корпуса. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения - говорится в сообщении Минкульта.

На месте работают правоохранительные органы и ГСЧС. По предварительной информации, по данным Минкульта, погибших нет, два человека травмированы и госпитализированы.

В ведомстве добавили, что в кратчайшие сроки оценят масштабы разрушений. Также предусмотрены меры для осуществления противоаварийных работ на разрушенных объектах.

Дополнение

В результате утренней ракетной атаки российских войск в Киеве количество пострадавших возросло до 5.

Две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева, были успешно уничтоженыи силами противовоздушной обороны.