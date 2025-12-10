Ужасная находка на Киевщине: в Белогородке обнаружили распятое животное без кожи, полиция ведет следствие

$42.180.11
Эксклюзив
14:20 • 4534 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 11435 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 13431 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 15230 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 13565 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23238 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16908 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27447 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42355 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41738 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Эксклюзивы
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 6834 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23239 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 38370 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 72379 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53706 просмотра
Ужасная находка на Киевщине: в Белогородке обнаружили распятое животное без кожи, полиция ведет следствие

Киев • УНН

 • 396 просмотра

В Белогородке, Бучанского района Киевской области, во дворе частного дома нашли распятое тело куницы без кожи. Это не первый подобный случай, правоохранители работают на месте происшествия.

Ужасная находка на Киевщине: в Белогородке обнаружили распятое животное без кожи, полиция ведет следствие

В населенном пункте Белогородка Бучанского района Киевской области люди обнаружили жуткую находку - во дворе одного из частных домов обнаружили распятое тело мертвого животного, с которого сняли шкуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Благотворительное объединение по защите животных "Плюшка".

Детали

Как отметили зооволонтеры, это не первый случай, когда находят подобные жуткие находки. Сейчас на месте работают правоохранители.

Позже волонтеры выяснили, что это была куница.

Внимание, кадры 18+!!! Не рекомендуется для просмотра людям с чувствительной психикой!!!

Журналист УНН позвонила в полицию. Там сообщили, что уже начали производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье). Санкция статьи предусматривает от одного до восьми лет лишения свободы.

Напомним

В Святошинском районе столицы полиция расследует смерть кота, которого, по сообщениям соцсетей, выбросил из окна 11-летний школьник. 

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Киевская область