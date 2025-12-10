Ужасная находка на Киевщине: в Белогородке обнаружили распятое животное без кожи, полиция ведет следствие
Киев • УНН
В Белогородке, Бучанского района Киевской области, во дворе частного дома нашли распятое тело куницы без кожи. Это не первый подобный случай, правоохранители работают на месте происшествия.
В населенном пункте Белогородка Бучанского района Киевской области люди обнаружили жуткую находку - во дворе одного из частных домов обнаружили распятое тело мертвого животного, с которого сняли шкуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Благотворительное объединение по защите животных "Плюшка".
Детали
Как отметили зооволонтеры, это не первый случай, когда находят подобные жуткие находки. Сейчас на месте работают правоохранители.
Позже волонтеры выяснили, что это была куница.
Внимание, кадры 18+!!! Не рекомендуется для просмотра людям с чувствительной психикой!!!
Журналист УНН позвонила в полицию. Там сообщили, что уже начали производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье). Санкция статьи предусматривает от одного до восьми лет лишения свободы.
Напомним
