Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Жахлива знахідка на Київщині: у Білогородці виявили розіп'яту тварину без шкіри, поліція веде слідство

Київ • УНН

 • 438 перегляди

У Білогородці, Бучанського району Київщини, на подвір'ї приватного будинку знайшли розіп'яте тіло куниці без шкіри. Це не перший подібний випадок, правоохоронці працюють на місці події.

Жахлива знахідка на Київщині: у Білогородці виявили розіп'яту тварину без шкіри, поліція веде слідство

У населеному пункті Білогородка Бучанського району Київщини люди виявили моторошну знахідку - на подвір'ї одного з приватних будинків виявили розіп'яне тіло мертвої тварини, з якої зняли шкіру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Благодійне об'єднання з захисту тварин "Плюшка".

Деталі

Як зазначили зооволонтери, це не перший випадок, коли знаходять подібні моторошні знахідки. Наразі на місці працюють правоохоронці.

Пізніше волонтери з'ясували, що це була куниця.

Увага, кадри 18+!!! Не рекомендується для перегляду людям з чутливою психікою!!!

Журналіст УНН зателефонувала в поліцію. Там повідомили, що вже розпочали провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до їх загибелі або каліцтва). Санкція статті передбачає від одного до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Святошинському районі столиці поліція розслідує смерть кота, якого, за повідомленнями соцмереж, викинув з вікна 11-річний школяр. 

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Київська область