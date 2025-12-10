Жахлива знахідка на Київщині: у Білогородці виявили розіп'яту тварину без шкіри, поліція веде слідство
Київ • УНН
У Білогородці, Бучанського району Київщини, на подвір'ї приватного будинку знайшли розіп'яте тіло куниці без шкіри. Це не перший подібний випадок, правоохоронці працюють на місці події.
У населеному пункті Білогородка Бучанського району Київщини люди виявили моторошну знахідку - на подвір'ї одного з приватних будинків виявили розіп'яне тіло мертвої тварини, з якої зняли шкіру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Благодійне об'єднання з захисту тварин "Плюшка".
Деталі
Як зазначили зооволонтери, це не перший випадок, коли знаходять подібні моторошні знахідки. Наразі на місці працюють правоохоронці.
Пізніше волонтери з'ясували, що це була куниця.
Увага, кадри 18+!!! Не рекомендується для перегляду людям з чутливою психікою!!!
Журналіст УНН зателефонувала в поліцію. Там повідомили, що вже розпочали провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до їх загибелі або каліцтва). Санкція статті передбачає від одного до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо
У Святошинському районі столиці поліція розслідує смерть кота, якого, за повідомленнями соцмереж, викинув з вікна 11-річний школяр.