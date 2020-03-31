УЕФА завтра будет решать вопрос трансферов и обсудит сроки проведения соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В среду, 1 апреля, УЕФА проведет видеоконференцию с участием генеральных секретарей 55-ти национальных ассоциаций, входящих в европейскую футбольную общественность, на которой обсудят трансферы и сроки проведения чемпионатов и кубков. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), передает УНН.
Мероприятие начнется в полдень. Участники проанализируют результаты труда двух рабочих групп, созданных во время видеоконференции две недели назад.
"На встрече рассмотрят изменения в терминах всех соревнований сборных и клубов под эгидой УЕФА. Кроме того, будут обсуждать тему отношений ФИФА и УЕФА в вопросах контрактов с игроками и системы трансферов", - рассказали в ассоциации, добавив, что от УАФ участие в мероприятии примет генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий.
Ранее в УЕФА назвали три варианта обновления чемпионатов.
Напомним, президент УАФ Андрей Павелко накануне обратился к футбольной общественности из-за пандемии коронавируса.
Он отметил, что для футбола вирус спровоцировал сложные времена, и последствия длительных карантинных мероприятий тоже будут "трудными".
Но "жизнь и здоровье являются самой большой ценностью", подчеркнул Павелко, а потому призвал всех соблюдать установленные ограничения.
Также напомним, в УАФ считают необходимым доиграть Чемпионат Украины. Все дальнейшие решения по этому поводу будут принимать в консультациях в УЕФА.