В УЄФА назвали три варіанти поновлення чемпіонатів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В УЄФА мають надію, що внутрішні чемпіонати вдасться дограти найближчим часом. Про три можливі варіанти поновлення чемпіонатів розповів президент УЄФА Александр Чеферін, передає УНН із посиланням на twitter видання La Repubblica.
Перший наш варіант полягає у поновленні гри в середині травня, зазначив Чеферін.
"Другий варіант — середина червня, а третій — кінець червня. Якщо до того часу ситуація не покращиться, то скоріш за все, сезон буде завершено", - розповів він.
Також УЄФА розглядає варіант із затримкою початку наступного сезону, щоб дограти нинішній.
"Ми поки не можемо сказати, чи будуть матчі з глядачами, якщо вдасться поновити сезон", - додав Чеферін.
Як писав УНН, президент УАФ Андрій Павелко напередодні звернувся до футбольної спільноти через пандемію коронавірусу.
Він зазначив, що для футболу вірус спровокував складні часи, і наслідки тривалих карантинних заходів теж будуть "важкими".
Але "життя і здоров’я є найбільшою цінністю", наголосив Павелко, а тому закликав усіх дотримуватися усіх встановлених обмежень.
Також нагадаємо, в УАФ вважають за необхідне дограти Чемпіонат України. Усі подальші рішення з цього приводу будуть приймати у консультаціях в УЄФА.