В УЕФА назвали три варианта обновления чемпионатов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В УЕФА надеются, что внутренние чемпионаты удастся доиграть в ближайшее время. О трех возможных вариантах обновления чемпионатов рассказал президент УЕФА Александр Чеферин, передает УНН со ссылкой на twitter издание La Repubblica.
Первый наш вариант заключается в восстановлении игры в середине мая, отметил Чеферин.
"Второй вариант - середина июня, а третий - конец июня. Если к тому времени ситуация не улучшится, то скорее всего, сезон будет завершен", - рассказал он.
Также УЕФА рассматривает вариант с задержкой начала следующего сезона, чтобы доиграть нынешний.
"Мы пока не можем сказать, будут ли матчи со зрителями, если удастся восстановить сезон", - добавил Чеферин.
Как писал УНН, президент УАФ Андрей Павелко накануне обратился к футбольной общественности из-за пандемии коронавируса.
Он отметил, что для футбола вирус спровоцировал сложные времена, и последствия длительных карантинных мероприятий тоже будут "трудными".
Но "жизнь и здоровье являются самой большой ценностью", подчеркнул Павелко, а потому призвал всех соблюдать все установленные ограничения.
Также напомним, в УАФ считают необходимым доиграть Чемпионат Украины. Все дальнейшие решения по этому поводу будут принимать в консультациях в УЕФА.