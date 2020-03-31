УЄФА завтра вирішуватиме питання трансферів і обговорить терміни проведення змагань

КИЇВ. 31 березня. УНН. У середу, 1 квітня, УЄФА проведе відеоконференцію за участі генеральних секретарів 55-ти національних асоціацій, що входять до європейської футбольної спільноти, на якій обговорять трансфери та терміни проведення чемпіонатів та кубків. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), передає УНН.