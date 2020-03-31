УЄФА завтра вирішуватиме питання трансферів і обговорить терміни проведення змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У середу, 1 квітня, УЄФА проведе відеоконференцію за участі генеральних секретарів 55-ти національних асоціацій, що входять до європейської футбольної спільноти, на якій обговорять трансфери та терміни проведення чемпіонатів та кубків. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), передає УНН.
Захід розпочнеться опівдні. Учасники проаналізують результати праці двох робочих груп, створених під час відеоконференції два тижні тому.
"На зустрічі розглянуть зміни в термінах усіх змагань збірних та клубів під егідою УЄФА. Окрім того, обговорюватимуть тему відносин ФІФА та УЄФА у питаннях контрактів із гравцями та системи трансферів", - розповіли в асоціації, додавши, що від УАФ участь у заході візьме генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький.
Раніше в УЄФА назвали три варіанти поновлення чемпіонатів.
Нагадаємо, президент УАФ Андрій Павелко напередодні звернувся до футбольної спільноти через пандемію коронавірусу.
Він зазначив, що для футболу вірус спровокував складні часи, і наслідки тривалих карантинних заходів теж будуть "важкими".
Але "життя і здоров’я є найбільшою цінністю", наголосив Павелко, а тому закликав усіх дотримуватися встановлених обмежень.
Також нагадаємо, в УАФ вважають за необхідне дограти Чемпіонат України. Усі подальші рішення з цього приводу будуть приймати у консультаціях в УЄФА.