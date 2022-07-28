УЕФА открыла производство против "Фенербахче" из-за скандального поведения фанатов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. УЕФА открыла дисциплинарное производство против турецкого клуба "Фенербахче" из-за скандального поведения фанов во время матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА, пишет УНН.
Цитата
"Согласно статье 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА, инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование относительно возможного неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 между "Фенербахче" и киевским "Динамо" 27 июля 2022 года в Стамбуле, Турция", – говорится в сообщении.
Дополнение
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы над турецким "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов в Стамбуле. Это произошло после того, как во время поединка фанаты турецкого клуба на стадионе скандировали имя и фамилию президента россии владимира путина.
В МИД Украины посоветовали турецким фанатам футбольного клуба "Фенербахче", которые во время матча с киевским "Динамо" скандировали имя российского диктатора владимира путина, быть на стороне победителей.