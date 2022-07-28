УЄФА відкрила провадження проти "Фенербахче" через скандальну поведінку фанатів

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"Згідно зі статтею 31(4) дисциплінарного регламенту УЄФА, інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо можливої неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 між "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня 2022 року у Стамбулі, Туреччина", – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву пресконференцію після перемоги над турецьким "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів у Стамбулі. Це сталося після того, як під час поєдинку фанати турецького клубу на стадіоні скандували ім'я та прізвище президента росії володимира путіна.

У МЗС України порадили турецьким фанатам футбольного клубу "Фенербахче", які під час матчу з київським "Динамо" скандували ім'я російського диктатора володимира путіна, бути на стороні переможців.