Скандували ім'я путіна під час матчу: у МЗС України дали пораду турецьким фанам

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"У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента росії владіміра путіна, а вболівальники київського "Динамо" – ЗСУ. ЗСУ перемогли владіміра путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців", – написав Ніколенко.

Доповнення

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву пресконференцію після перемоги над турецьким "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів у Стамбулі. Це сталося після того, як під час поєдинку фанати турецького клубу на стадіоні скандували ім'я та прізвище президента росії володимира путіна.