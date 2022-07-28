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Скандували ім'я путіна під час матчу: у МЗС України дали пораду турецьким фанам

Скандували ім'я путіна під час матчу: у МЗС України дали пораду турецьким фанам

Київ • УНН

 • 227267 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У МЗС України порадили турецьким фанатам футбольного клубу "Фенербахче", які під час матчу з київським "Динамо" скандували ім'я російського диктатора володимира путіна, бути на стороні переможців. Про це у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

"У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента росії владіміра путіна, а вболівальники київського "Динамо" – ЗСУ. ЗСУ перемогли владіміра путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців", – написав Ніколенко.

Доповнення

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву пресконференцію після перемоги над турецьким "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів у Стамбулі. Це сталося після того, як під час поєдинку фанати турецького клубу на стадіоні скандували ім'я та прізвище президента росії володимира путіна.

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