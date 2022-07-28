Скандировали имя путина во время матча: в МИД Украины дали совет турецким фанам

Цитата

"В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента россии владимира путина, а болельщики киевского "Динамо" – ВСУ. ВСУ победили владимира путина на турецком поле со счетом 2:1. Надавали тумаков в Турции, надают и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей", – написал Николенко.

Дополнение

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы над турецким "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов в Стамбуле. Это произошло после того, как во время поединка фанаты турецкого клуба на стадионе скандировали имя и фамилию президента россии владимира путина.