Скандировали имя путина во время матча: в МИД Украины дали совет турецким фанам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В МИД Украины посоветовали турецким фанатам футбольного клуба "Фенербахче", которые во время матча с киевским "Динамо" скандировали имя российского диктатора владимира путина, быть на стороне победителей. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.
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"В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента россии владимира путина, а болельщики киевского "Динамо" – ВСУ. ВСУ победили владимира путина на турецком поле со счетом 2:1. Надавали тумаков в Турции, надают и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей", – написал Николенко.
Дополнение
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы над турецким "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов в Стамбуле. Это произошло после того, как во время поединка фанаты турецкого клуба на стадионе скандировали имя и фамилию президента россии владимира путина.