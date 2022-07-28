Турецькі фанати після голу "Динамо" кричали "путін": Луческу не прийшов на пресконференцію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не прийшов на післяматчеву пресконференцію після перемоги над турецьким "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів у Стамбулі. Це сталося після того, як під час поєдинку фанати турецького клубу на стадіоні скандували ім'я та прізвище президента росії володимира путіна, пише УНН.
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"Прес-конференція після матчу не відбулась. Мірча Луческу не пішов на неї після того, як вболівальники "Фенербахче" скандували на честь путіна. Він дав інтерв’ю лише українським журналістам", - повідомив телеведучий ФК "Динамо" Київ Андрій Шахов-молодший в Instagram.
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Луческу потім пояснив свою позицію у коментарі турецькому телебаченню.
"Я вас питаю, ви порахували, скільки фолів ми знову зробили? Усе було в межах нашого плану, це спрацювало, і ми перемогли. Але ми не змогли врахувати вболівальників, я не очікував таких скандувань. Це сумно", - сказав Луческу, якого цитує Fanatik.
Так, "Динамо" у додатковий час вирвало перемогу у "Фенербахче" (2:1) і пройшло до наступного раунду Ліги чемпіонів.
Here’s Lucescu leaving the stadium tonight pic.twitter.com/3AYkO8i78V— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 27, 2022