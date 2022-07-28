Турецкие фанаты после гола "Динамо" кричали "путин": Луческу не пришел на пресс-конференцию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы над турецким "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов в Стамбуле. Это произошло после того, как во время поединка фанаты турецкого клуба на стадионе скандировали имя и фамилию президента россии владимира путина, пишет УНН.
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"Пресс-конференция после матча не состоялась. Мирча Луческу не пошел на нее после того, как болельщики "Фенербахче" скандировали в честь путина. Он дал интервью только украинским журналистам", - сообщил телеведущий ФК "Динамо" Киев Андрей Шахов-младший в Instagram.
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Луческу потом объяснил свою позицию в комментарии турецкому телевидению.
"Я вас спрашиваю, вы посчитали, сколько фолов мы снова сделали? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы победили. Но мы не смогли учесть болельщиков, я не ожидал таких скандирований. Это грустно", - сказал Луческу, которого цитирует Fanatik.
"Динамо" в дополнительное время вырвало победу у "Фенербахче" (2:1) и прошло в следующий раунд Лиги чемпионов.
Here’s Lucescu leaving the stadium tonight pic.twitter.com/3AYkO8i78V—Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 27, 2022