Турецкие фанаты после гола "Динамо" кричали "путин": Луческу не пришел на пресс-конференцию

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"Пресс-конференция после матча не состоялась. Мирча Луческу не пошел на нее после того, как болельщики "Фенербахче" скандировали в честь путина. Он дал интервью только украинским журналистам", - сообщил телеведущий ФК "Динамо" Киев Андрей Шахов-младший в Instagram.

Детали

Луческу потом объяснил свою позицию в комментарии турецкому телевидению.

"Я вас спрашиваю, вы посчитали, сколько фолов мы снова сделали? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы победили. Но мы не смогли учесть болельщиков, я не ожидал таких скандирований. Это грустно", - сказал Луческу, которого цитирует Fanatik.

"Динамо" в дополнительное время вырвало победу у "Фенербахче" (2:1) и прошло в следующий раунд Лиги чемпионов.

Here’s Lucescu leaving the stadium tonight pic.twitter.com/3AYkO8i78V