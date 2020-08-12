УЕФА обсудил с национальными ассоциациями рестарт футбольных соревнований

Среди прочего, обсуждались пути решения проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Европе. Чтобы футболисты ограничили поездки на выполнение требований карантина, предлагалось, в частности, перенести отдельные матчи в нейтральные страны или стадионы.

"Участники подчеркнули, что для соблюдения ограничений на поездки и требований карантина, разработанных властями, некоторые матчи нужно перенести в нейтральные страны или стадионы", - говорится в сообщении.

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"В этом плане представители УЕФА поблагодарили Польшу, Венгрию, Грецию и Кипр за сотрудничество. Эти страны предоставили доступ к своим стадионам в запланированные даты международных матчей и предложили командам сыграть необходимые поединки на нейтральных полях без ограничений, действующих в их странах", - рассказали в УАФ.

Участники мероприятия подняли также вопрос клубных соревнований. Дискуссия была сосредоточена на квалификационных раундах еврокубков.

"УЕФА предоставил подробные объяснения относительно приложения I к правилам соревнований в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/2021. Оно касается ограничений на поездки и случаев положительных тестов на COVID-19, которые могут повлиять на сроки будущих соревнований", - рассказали в УАФ.

Обсуждая возможность возвращения болельщиков на стадионы, УЕФА и национальные ассоциации сошлись во мнении, что это важно, но все зависит от ситуации с коронавирусом в той или иной стране.

"УЕФА постоянно следит за ней и планирует подготовить специальный обзор в середине августа. На его основе будут принимать решение о проведении матчей на пустых стадионах или хотя бы частичном наличии зрителей", - говорится в сообщении.

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А еще, участники видеоконференциии обсудили молодежные национальные чемпионаты. В частности, предложение перенести их большую часть на весну 2021 года.

Следующая встреча в таком формате планируется примерно через месяц, информируют в УАФ.

Как писал УНН, Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА.