Україна покращила свої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Виграш "Шахтаря" над "Базелем" (4:1) у Лізі Європи призвів до зароблених додаткових чотирьох балів Україною у таблиці коефіцієнтів УЄФА, передає УНН із посиланням на сайт УАФ.
Три пункти "гірники" отримали за перемогу (на етапах з одного матчу в основній сітці саме стільки дають після зміни схеми калькуляції у зв'язку з пандемією). Ще один бонус "Шахтар" заробив за вихід до півфіналу. У сумі до скарбнички України додалося минулого вівторка 0,8 балів.
Минулого тижня перемога донеччан над "Вольфсбургом" додала асоціації три очки або 0,6 бали (з бонусом за путівку до чвертьфіналу). Це все дозволило Україні обійти у таблиці Нідерланди – 35,9 балів проти 35,75 бали, та піднятися на дев'яте місце.
Загалом у поточному сезоні у активі "Шахтаря" 21 пункт, "Динамо" має 6,5, у "Зорі" — 4, в "Олександрії" — 3, у "Маріуполя" — 0,5.
Відзначимо, що Україна наразі має 35 очок або 7,0 балів. Після останнього успіху "гірників" Україна випередила Нідерланди й піднялася на 9-ту позицію у таблиці. На ній вона у цьому циклі й залишиться.
Як повідомлялося раніше в УНН, Шевченко оголосив склад збірної України на матчі "Ліги Націй".