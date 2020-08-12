Шевченко оголосив склад збірної України на матчі "Ліги Націй"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список гравців на перший матч "Ліги Нації". До переліку потрапило 36 футболістів, повідомляє сайт УАФ, передає УНН.
Так, вперше до розташування національної команди були викликані: Олександр Тимчик, Денис Попов, Владислав Супряга і Георгій Бущан з "Динамо".
Також, Олександр Зубков і Ігор Харатін з "Ференцвароша" і захисник "Шахтаря" Валерій Бондар.
Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва - "Динамо" Київ).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (всі - "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик (всі - "Динамо" Київ), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (всі - "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі - "Динамо" Київ), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Роман Безус ("Гент", Бельгія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк), Владислав Супряга ("Динамо" Київ).
Відзначається, що збірна України 3 вересня у Львові зіграє з командою Швейцарії, а 6 вересня Україна в гостях зустрінеться з Іспанією.
Як повідомлялося в УНН, у червні, УАФ продовжив контракт з тренерським штабом Андрія Шевченка до 31 грудня 2022 року.
За словами президента Асоціації Андрія Павелка, Шевченко щиро "живе збірною" і не озвучив жодної додаткової умови контракту.