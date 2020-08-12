Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи "Лиги Наций"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков на первый матч "Лиги Нации". В перечень попало 36 футболистов, сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Так, впервые в расположение национальной команды были вызваны: Александр Тымчик, Денис Попов, Владислав Супряга и Георгий Бущан из "Динамо".
Также, Александр Зубков и Игорь Харатин из "Ференцвароша" и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Мыколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тымчик (все - "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Роман Безус ("Гент", Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк), Владислав Супряга ("Динамо" Киев).
Отмечается, что сборная Украины 3 сентября во Львове сыграет с командой Швейцарии, а 6 сентября Украина в гостях встретится с Испанией.
Как сообщалось в УНН, в июне, УАФ продлил контракт с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года.
По словам президента Ассоциации Андрея Павелко, Шевченко искренне "живет сборной" и не озвучил ни единого дополнительного условия контракта.