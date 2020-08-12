Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи "Лиги Наций"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82541 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101806 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126540 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107266 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127244 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101210 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102038 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104044 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи "Лиги Наций"

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи "Лиги Наций"

Киев  •  УНН

 • 23565 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков на первый матч "Лиги Нации". В перечень попало 36 футболистов, сообщает сайт УАФ, передает УНН.

Так, впервые в расположение национальной команды были вызваны: Александр Тымчик, Денис Попов, Владислав Супряга и Георгий Бущан из "Динамо".

Также, Александр Зубков и Игорь Харатин из "Ференцвароша" и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Мыколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тымчик (все - "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк), Владислав Супряга ("Динамо" Киев).

Отмечается, что сборная Украины 3 сентября во Львове сыграет с командой Швейцарии, а 6 сентября Украина в гостях встретится с Испанией.

Как сообщалось в УНН, в июне, УАФ продлил контракт с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года.

По словам президента Ассоциации Андрея Павелко, Шевченко искренне "живет сборной" и не озвучил ни единого дополнительного условия контракта.

Украинские Национальные Новости

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