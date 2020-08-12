Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Выигрыш "Шахтера" над "Базелем" (4:1) в Лиге Европы привел к заработанным дополнительным четырем баллам Украиной в таблице коэффициентов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Три пункта "горняки" получили за победу (на этапах из одного матча в основной сетке именно столько дают после изменения схемы калькуляции в связи с пандемией). Еще один бонус "Шахтер" заработал за выход в полуфинал. В сумме в копилку Украины прибавилось в минувший вторник 0,8 баллов.
На прошлой неделе победа дончан над "Вольфсбургом" добавила ассоциации три очка или 0,6 балла (с бонусом за путевку в четвертьфинал). Это все позволило Украине обойти в таблице Нидерланды - 35,9 баллов против 35,75 балла, и подняться на девятое место.
Всего в текущем сезоне в активе "Шахтера" 21 пункт, "Динамо" 6,5, в "Зари" - 4, в "Александрии" - 3, у "Мариуполя" - 0,5.
Отметим, что Украина сейчас имеет 35 очков или 7,0 баллов. После последнего успеха "горняков" Украина опередила Нидерланды и поднялась на 9-ю позицию в таблице. На ней она в этом цикле и останется.
Как сообщалось ранее в УНН, Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи "Лиги Наций".