УЄФА обговорив з національними асоціаціями рестарт футбольних змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Днями керівництво УЄФА та генеральні секретарі 55-ти національних асоціацій обговорили рестарт футбольних змагань. Захід відбувся у форматі відеоконференції, участь у ньому взяв генеральний секретар УАФ, віце-президент асоціації Юрій Запісоцький, передає УНН із посиланням на прес-службу УАФ.
Серед іншого, обговорювалися шляхи вирішення проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу у Європі. Аби футболісти обмежили поїздки на виконання вимог карантину, пропонувалося, зокрема, перенести окремі матчі до нейтральних країн або стадіонів.
"Учасники підкреслили, що для дотримання обмежень на поїздки та вимог карантину, розроблених владою, деякі матчі потрібно перенести до нейтральних країн або стадіонів", - йдеться у повідомленні.
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"У цьому плані представники УЄФА подякували Польщі, Угорщині, Греції та Кіпру за співпрацю. Ці країни надали доступ до своїх стадіонів у заплановані дати міжнародних матчів та запропонували командам зіграти необхідні поєдинки на нейтральних полях без обмежень, що діють в їхніх країнах", - розповіли в УАФ.
Учасники заходу підняли також питання клубних змагань. Дискусія була зосереджена на кваліфікаційних раундах єврокубків.
"УЄФА надав детальні пояснення щодо додатку I до правил змагань у Лізі чемпіонів та Лізі Європи в сезоні-2020/2021. Він стосується обмежень на поїздки та випадків позитивних тестів на COVID-19, які можуть мати вплив на терміни майбутніх змагань", - розповіли в УАФ.
Обговорюючи можливість повернення вболівальників на стадіони, УЄФА і національні асоціації зійшлися у думці, що це важливо, однак все залежить від ситуації з коронавірусом в тій чи іншій країні.
"УЄФА постійно стежить за нею та планує підготувати спеціальний огляд в середині серпня. На його основі прийматимуть рішення щодо проведення всіх матчів на порожніх стадіонах або за хоча б часткової наявності глядачів", - йдеться у повідомленні.
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А ще, учасники відеоконференціїї обговорили молодіжні національні чемпіонати. Зокрема, пропозицію перенести їхню більшу частину на весну 2021 року.
Наступна зустріч у такому форматі планується приблизно за місяць, інформують в УАФ.
Як писав УНН, Україна покращила свої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.