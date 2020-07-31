Павелко оцінив ймовірність збільшення показника заповнюваності стадіонів

"Для нас наступна мета - 50%. З цим у нас ведеться робота з Міністерством охорони здоров'я. Кожен день ми, як і всі, моніторимо ситуацію з коронавірусом в країні. На жаль, цифри зростають. Це не додає оптимізму.

З іншого боку, за умови додержання всіх правил і норм, у нас є можливість підняти планку до 50%, а до ігор збірної - ще більше", - сказав він.

Павелко наголосив, що сьогодні ніхто не може передбачити, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом в країні.

"Ми робимо все, щоб кількість уболівальників на трибунах збільшилася. Сказати точно, що чемпіонат розпочнеться з такою кількістю людей на стадіонах, ніхто не може. Але ми все для цього робимо", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше між УАФ і Міністерством охорони здоров'я була досягнута домовленість про часткове повернення уболівальників на трибуни. Мова про заповнюваність 25% від місткості футбольних стадіонів.