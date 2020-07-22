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Болельщики возвращаются на трибуны стадионов - Павелко сообщил долгожданное решение

Болельщики возвращаются на трибуны стадионов - Павелко сообщил долгожданное решение

Киев  •  УНН

 • 15179 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. По итогам рабочей встречи президента УАФ Андрея Павелко и министра здравоохранения Максима Степанова окончательно согласовано решение о частичном возвращении болельщиков на трибуны футбольных стадионов. Об этом Павелко сообщил на странице Facebook, передает УНН.

"Только что, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля!

Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, можна будет заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима. Решение Минздрава - это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19", - написал он.

Павелко добавил, что в случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе.

"Возвращение болельщиков на трибуны - приоритетная цель Украинской ассоциации футбола в нынешних непростых для всех нас условиях. Спасибо лично Максиму Степанову, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и всей команде УАФ за совместную продуктивную работу!

Украинский футбол постепенно возвращается к привычным условиям! Радостно поздравляю с этим успехом всех наших болельщиков! До встречи на стадионах!" - резюмировал президент УАФ.

Как писал УНН, ранее Минздрав и УАФ частично открыли доступ к футбольных соревнованиям представителям СМИ.

Украинские Национальные Новости

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