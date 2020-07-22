Вболівальники повертаються на трибуни стадіонів - Павелко повідомив про довгоочікуване рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. За підсумками робочої зустрічі президента УАФ Андрія Павелка і міністра охорони здоров'я Максима Степанова остаточно погоджено рішення про часткове повернення уболівальників на трибуни футбольних стадіонів. Про це Павелко повідомив на сторінці Facebook, передає УНН.
"Щойно, за підсумками нашої робочої зустрічі, міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня!
Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%. Звичайно ж, окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму. Рішення МОЗ - це ще одна надзвичайно важлива перемога українського футболу над COVID-19", - написав він.
Павелко додав, що, у разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.
"Повернення вболівальників на трибуни - пріоритетна ціль Української асоціації футболу в нинішніх непростих для всіх нас умовах. Дякую особисто Максиму Степанову, головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку та всій команді УАФ за спільну продуктивну роботу!
Український футбол поступово повертається до звичних умов! Радо вітаю з цим успіхом всіх наших вболівальників! До зустрічі на стадіонах!", - резюмував президент УАФ.
Як писав УНН, раніше МОЗ та УАФ частково відкрили доступ до футбольних змагань представникам ЗМІ.