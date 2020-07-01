Фінальний поєдинок Кубку України з футболу зможуть відвідати журналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. 8 липня у Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться фінальний поєдинок Кубку України з футболу сезону-2019/2020 між "Динамо" (Київ) та "Ворсклою" (Полтава), передає УНН із посиланням на сайт УАФ.
"Пресслужба Української асоціації футболу повідомляє, що на час дії на території України карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, введено кількісні обмеження щодо присутності представників ЗМІ на медіатрибуні. Отже, акредитація журналістів відбуватиметься із суттєвими обмеженнями. Безпека кожного учасника матчу — понад усе, саме тому ми змушені чітко дотримуватися встановленого ліміту. Заздалегідь дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.
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Представникам засобів масової інформації, які бажають отримати акредитацію, необхідно бути зареєстрованими в електронній базі на сайті Української асоціації футболу та подати заявку.
Останній день прийому заявок — 4 липня (до 16:00). Після цього заявники отримають лист із підтвердженням або повідомленням про відмову в акредитації.
Видача акредитацій буде здійснюватися у день фіналу, 8 липня, на вході ОСК "Металіст" для медіа з 20:00.
В УАФ наголосили, що вхід та перебування на території стадіону представників ЗМІ буде дозволено лише за наявності засобів індивідуального захисту.
Нагадаємо, МОЗ дозволив часткову присутність журналістів на футбольних матчах на прохання УАФ.