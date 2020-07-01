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Финальный поединок Кубка Украины по футболу смогут посетить журналисты

Финальный поединок Кубка Украины по футболу смогут посетить журналисты

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КИЕВ. 1 июля. УНН. 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист" состоится финальный поединок Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 между "Динамо" (Киев) и "Ворсклой" (Полтава), передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

"Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщает, что на время действия на территории Украины карантинных ограничений, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, введены количественные ограничения относительно присутствия представителей СМИ на медиатрибуне. Следовательно, аккредитация журналистов будет происходить с существенными ограничениями. Безопасность каждого участника матча - прежде всего, именно поэтому мы вынуждены четко следовать установленному лимиту. Заранее благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УАФ допускает проведение Суперкубка Украины этим летом, но все зависит от УПЛ.

Представителям средств массовой информации, желающим получить аккредитацию, необходимо быть зарегистрированными в электронной базе на сайте Украинской ассоциации футбола и подать заявку.

Последний день приема заявок - 4 июля (до 16:00). После этого заявители получат письмо с подтверждением или уведомлением об отказе в аккредитации.

Выдача аккредитаций будет осуществляться в день финала, 8 июля, на входе ОСК "Металлист" для медиа с 20:00.

В УАФ отметили, что вход и пребывание на территории стадиона представителей СМИ будет разрешено только при наличии средств индивидуальной защиты.

Напомним, Минздрав разрешил частичное присутствие журналистов на футбольных матчах по просьбе УАФ.

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