Павелко оценил вероятность увеличения показателя заполняемости стадионов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возможном повышении допустимой заполняемости стадионов с 25% до 50%. Неутешительная ситуация с коронавирусом в стране вносит свои коррективы, однако функционер обещает сделать все возможное, передает УНН со ссылкой телеканал “Футбол”.
“Для нас следующая цель — 50%. В этом у нас ведется работа с Министерством здравоохранения. Каждый день мы, как и все, мониторим ситуацию с коронавирусом в стране. К сожалению, цифры растут. Это не добавляет оптимизма.
С другой стороны, при условии придерживания всех правил и норм, у нас есть возможность поднять планку до 50%, а к играм сборной — еще больше”, — сказал он.
Павелко отметил, что сегодня никто не может предвидеть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране.
“Мы делаем все, чтобы количество болельщиков на трибунах увеличилось. Сказать точно, что чемпионат начнется с таким количеством людей на стадионах, никто не может. Но мы все для этого делаем”, — добавил он.
Как сообщал УНН, ранее между УАФ и Минздравом была достигнута договорённость о частичном возвращении болельщиков на трибуны. Речь о заполняемости 25% от вместительности футбольных стадионов.