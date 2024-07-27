Киев • УНН
Герман Галущенко заявил о готовности энергосистемы к зиме, несмотря на угрозы атак РФ. Министр отметил уникальный опыт Украины в балансировании энергосистемы в условиях войны.
Глава министерства энергетики Герман Галущенко уверен, что в украинской энергоситеме ситуация будет улучшаться. Несмотря на условия войны и вероятные атаки РФ, энергетики способны контролировать ситуацию; соответствующий опыт балансировки системы в условиях войны нет ни одна страна мира. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Детали
Я слышал такие экспертизы весь прошлый год, о том что будет все плохо и зимой все замерзнут. Я мы прошли прошлую зиму вы помните. Три зимы мы прошли, это уже четвертая. Я уверен, что мы пройдем. Я призываю, полагайтесь на официальные источники. Полагайтесь на энергетиков. Каждый энергетик сегодня, на самом деле, - это герой, который воюет на своем рабочем месте. Иногда ценой собственной жизни
Чиновник одновременно напомнил, что война продолжается и, соответственно, существует угроза влияния или массированных атак со стороны РФ. Но не следует в этом предварительно строить прогнозы.
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В войне очень трудно строить прогнозы, поэтому я всегда говорю, что те эксперты, которые строят прогнозы, - я им не доверяю.
Невозможно сказать на сегодня куда будет удар. На самом деле мы имеем большой опыт балансировки системы в условиях войны, и ни одна страна мира даже приблизительно к этому не подходила. Важно доверять нам, подчеркнул министр энергетики Украины.
Напомним,
После ремонта к энергосистеме подключен атомный блок, что уменьшит дефицит электроэнергии. В западных и южных регионах ограничения действуют с 18:00 до 24:00, в других - круглосуточно.
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