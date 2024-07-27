Глава министерства энергетики Герман Галущенко уверен, что в украинской энергоситеме ситуация будет улучшаться. Несмотря на условия войны и вероятные атаки РФ, энергетики способны контролировать ситуацию; соответствующий опыт балансировки системы в условиях войны нет ни одна страна мира. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Детали

Я слышал такие экспертизы весь прошлый год, о том что будет все плохо и зимой все замерзнут. Я мы прошли прошлую зиму вы помните. Три зимы мы прошли, это уже четвертая. Я уверен, что мы пройдем. Я призываю, полагайтесь на официальные источники. Полагайтесь на энергетиков. Каждый энергетик сегодня, на самом деле, - это герой, который воюет на своем рабочем месте. Иногда ценой собственной жизни - сообщил Герман Галущенко.

Чиновник одновременно напомнил, что война продолжается и, соответственно, существует угроза влияния или массированных атак со стороны РФ. Но не следует в этом предварительно строить прогнозы.

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В войне очень трудно строить прогнозы, поэтому я всегда говорю, что те эксперты, которые строят прогнозы, - я им не доверяю. - сказал Галущенко.

Невозможно сказать на сегодня куда будет удар. На самом деле мы имеем большой опыт балансировки системы в условиях войны, и ни одна страна мира даже приблизительно к этому не подходила. Важно доверять нам, подчеркнул министр энергетики Украины.

Напомним,

После ремонта к энергосистеме подключен атомный блок, что уменьшит дефицит электроэнергии. В западных и южных регионах ограничения действуют с 18:00 до 24:00, в других - круглосуточно.

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